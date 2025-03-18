Захарова: странно было бы видеть внучку нациста Бербок председателем ГА ООН

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Будет странно увидеть внучку нациста на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав планы ФРГ назначить на этот пост главу МИД Германии Анналену Бербок.

Захарова добавила, что Бербок гордится "подвигом деда", передает ТАСС.

О планах правительства ФРГ выдвинуть главу МИД страны кандидатом на пост председателя Генассамблеи сообщило DPA, сославшись на источники в кабмине Германии.

Ранее над Бербок пошутил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он напомнил, что политик выразила надежду на кардинальное изменение политики России в отношении Украины "на 360 градусов", имея в виду разворот на 180.

По словам Сийярто, Бербок является одним из наиболее убежденных провоенных политиков в Европе, при этом она способна на "математические чудеса".

