Сийярто пошутил про Бербок после слов о 700 млрд евро помощи Украине

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пошутил про слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявившей о пакете помощи Украине в размере 700 миллиардов евро.

Дипломат напомнил о высказывании коллеги из ФРГ, которая ранее выразила надежду на кардинальное изменение политики России в отношении Украины "на 360 градусов", имея в виду разворот на 180.

"Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убежденных провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определенно заслуживает уважения", – приводит слова министра РИА Новости.

Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит решений Евросоюза, направленных на продолжение боевых действий на Украине, в том числе новые пакеты помощи Киеву. По словам дипломата, экономика Европы обескровлена и у нее нет денег, чтобы направлять Украине миллиарды. Министр отметил, что в мире наконец-то появилась надежда на окончание конфликта и ЕС нужно поддерживать возможные мирные переговоры.

Ранее глава МИД Германии заявила, что страны ЕС разрабатывают пакет для расширения расходов на оборону и безопасность, который будет сравним с пакетом помощи после пандемии COVID-19. Как сообщали немецкие СМИ, ЕС за шесть лет направил Киеву на восстановление после пандемии 724 миллиарда евро.

В 2023 году Бербок призналась, что верит в разворот политики Москвы в отношении Украины "на 360 градусов". После этих слов заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о невежестве министра иностранных дел ФРГ.