Бербок призвала усилить давление на США после переговоров с Россией

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском пригрозила Вашингтону разрывом связей. Об этом сообщает новостное агентство DPA.

"Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", – заявила Бербок.

Она также отметила, что Германии необходимо вновь применить политику "Zeitenwende" (смена эпохи, поворотный момент), но уже в отношении США. Этот термин был введен канцлером ФРГ Олафом Шольцем после начала специальной военной операции на Украине, когда Берлин в одностороннем порядке заморозил отношения с Москвой.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что никто не имеет права "принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев – и это четкая позиция Германии".

Ранее Бербок призвала не забывать Евросоюз и Украину после беседы Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она подчеркнула, что мир может быть достигнут "только вместе".