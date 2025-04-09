Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о 80-летии Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как дипломаты готовятся к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По ее словам, нет ни одного брифинга, в котором не было бы темы не только 80-летия Победы, а вообще исторической памяти Великой Отечественной войны.

Дипломат отметила, что брифинги переводятся на нескольких языках. В эфире идет синхронный перевод, а затем печатный вариант переводится на разные языки и распространяется дальше.

Большое интервью с Марией Захаровой выйдет во среду, 9 апреля, в эфире телеканала Москва 24.

