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09 апреля, 17:30

Политика

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о 80-летии Победы

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о 80-летии Победы

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как дипломаты готовятся к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По ее словам, нет ни одного брифинга, в котором не было бы темы не только 80-летия Победы, а вообще исторической памяти Великой Отечественной войны.

Дипломат отметила, что брифинги переводятся на нескольких языках. В эфире идет синхронный перевод, а затем печатный вариант переводится на разные языки и распространяется дальше.

Большое интервью с Марией Захаровой выйдет во среду, 9 апреля, в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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