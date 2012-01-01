Депутат Милонов: в одиночестве россиян виноваты онлайн-кинотеатры и доставки

В Госдуме предложили создать специальный департамент для борьбы с одиночеством. Насколько необходима такая мера и будет ли она эффективна, разбиралась Москва 24.

Опасно для здоровья

В России предложили бороться с одиночеством, создав отдельный департамент в структуре Минздрава. Обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его мнению, основной функцией нового департамента могли бы стать разработка и реализация мер по снижению уровня одиночества среди населения. Кроме того, подразделение занималось бы организацией профилактических программ при поддержке региональных органов здравоохранения и общественных организаций.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы Одиночество – это не просто социальное явление, а фактор, напрямую влияющий на здоровье миллионов россиян. Оно ведет к росту депрессий, сердечно-сосудистых заболеваний и снижению качества жизни.

В своем телеграм-канале Чернышов добавил, что с проблемой одиночества на государственном уровне уже борются в Великобритании, Японии и Южной Корее. Также он привел данные Всероссийской переписи населения 2021 года, согласно которым 41,8% российских домохозяйств – это одинокие люди.

"Почти половина страны живет без семьи, без близких, без кого-то, кто встретит вечером дома", – подчеркнул парламентарий.

"Подмена отношений"?

Борьба с одиночеством должна осуществляться в первую очередь собственными усилиями тех, кто страдает от этой проблемы. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оказавшись в таком состоянии, важно самостоятельно выходить из зоны комфорта, заставлять себя заводить новые знакомства в реальной жизни. Государство может помогать, но не так чтобы это было онлайн. В противном случае сразу появится предложение создать цифровую службу "одиночеству.нет", что только ухудшит положение.

По его словам, одна из причин одиночества россиян – развитие соцсетей и всевозможных онлайн-сервисов, вынуждающих сводить личное общение к минимуму.

"Сейчас есть онлайн-кинотеатры, доставки и так далее, которые якобы нацелены на упрощение нашей жизни. Но на деле они настраивают на то, чтобы не выходить из квартиры и делать все дома. Таким образом, в нас потихоньку отмирают клетки "живости". Происходит подмена настоящих отношений искусственными", – пояснил Милонов.

К тому же ситуация усугубилась из-за распространения в обществе либеральной идеологии, указал депутат. При единоличном господстве "нормальных традиционных ценностей" одиночество – "исключение, а не правило", убежден парламентарий.

Психолог Наталья Наумова, в свою очередь, отметила, что эта проблема возникает вследствие ментальных травм, которые мешают выстраивать межличностные отношения. Чтобы изменить ситуацию, необходимо осознать и исправить источник затруднений, но сделать это самостоятельно зачастую нелегко.

Если в России появится специализированный департамент, это может стать эффективной помощью в борьбе с проблемой, убеждена Наумова.





Наталья Наумова психолог Важно не бросать людей в беде: возможно, у них есть желание измениться, но нет понимания, как это осуществить. Если к процессу подключатся в том числе квалифицированные психологи и психиатры, которые подскажут, как быть, в стране уменьшится число дезадаптированных людей, а общество станет успешнее.

Если же не бороться с проблемой, у одиноких россиян попросту не будет возможности полноценно жить, подчеркнула Наумова. При отсутствии полноценной опоры или поддержки человек склонен хуже справляться с трудностями, ведь ему приходится полагаться исключительно на себя. В результате велик риск испытать переутомление от негатива и столкнуться с тревожностью, депрессией и даже суицидальными мыслями, заключила психолог.

