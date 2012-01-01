Психолог Жавнеров объяснил, почему тревога в России молодеет

Молодые россияне все чаще уходят в добровольную самоизоляцию, предупредили в Госдуме. В парламенте объяснили это тем, что подростки сталкиваются с тревожностью и одиночеством. Вместе с экспертами разбираемся, в чем причины такого состояния и можно ли справиться с ним самостоятельно.

"Хватит радоваться"

Почти каждый десятый молодой человек в России отказывается учиться и работать, уходит в добровольную социальную изоляцию, указал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в обращении на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. По словам парламентария, тренд развивается на фоне повышенной тревоги и одиночества у этой группы граждан. Чернышов предупредил, что подобная ситуация создает угрозу для будущего экономики и общества страны, особенно на фоне уже существующих проблем с демографией и нехваткой квалифицированных специалистов.

Исправить положение помогла бы общенациональная программа психологической помощи и поддержки молодых людей, убежден депутат. В нее должно войти в том числе создание доступных центров бесплатной поддержки и проведение информационной кампании по борьбе с мифами о психических девиациях.

Непрерывный поток беспокойных мыслей, желание спрятаться ото всех и страх – с этим на постоянной основе сталкиваются тревожные люди. Своими переживаниями они делятся в интернете: в частности, одна из пользовательниц соцсетей отметила, что страдает от этого чувства на протяжении нескольких лет и совсем потеряла способность испытывать радость.





пользовательница социальной сети Кошмары во снах, панические атаки из-за мыслей, полное отсутствие эмоций и страх всего – даже в магазин сходить. Плохие мысли – это то, что со мной всегда, они даже портят настроение в хорошие моменты. Как будто кто-то говорит мне: "Все, хватит радоваться". Кажется, что станет плохо и никто не поможет, и так со всем.

Другая девушка рассказала, что тревожность отравляет ей жизнь. Основная проблема в том, что окружающие воспринимают это как "нытье по пустякам", не осознавая, что контролировать себя в такие моменты невозможно.

"Сама не можешь справиться, и другие не понимают. От этого потом появляется ощущение, что весь мир против тебя", – поделилась она.

Кроме того, беспокойство приводит и к проблемам в личной жизни: далеко не каждый готов быть рядом с человеком в таком состоянии, отметили в комментариях.

"В 2020 году у меня было сильное ухудшение состояния. Моя девушка не захотела мне помочь и ушла из двухлетних отношений. После расставания стало хуже, негативных мыслей – еще больше. Я прирос к постели с апреля по декабрь", – вспомнил пользователь.

Чувства превыше всего

В настоящее время тревога молодеет: в среднем с ней могут сталкиваться даже дети от 12 лет, заметил в беседе с Москвой 24 психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Однако чаще всего такое состояние обостряется у большинства только к 30–40, подчеркнул он.





Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам Все связано с обстоятельствами: раньше, когда были тяжелые времена, все пытались выживать, чтобы обеспечить себя, и эмоциональные проблемы уходили на второй план. Сейчас, когда у нас есть базовый комфорт, вперед выдвигается психологическое состояние. Уже недостаточно быть обеспеченным едой и крышей над головой, важно и ощущение счастья.

Усугубляет ситуацию и ускорение современного темпа жизни, считает специалист. По его словам, люди вынуждены иметь дело с большим количеством информации, которая постоянно циркулирует в Сети. К тому же зачастую ее главная цель – выводить на эмоции.

"В интернете, в том числе и в СМИ, действует один и тот же принцип: контент получает больший отклик, если заставляет что-то чувствовать. То есть позитивный распространяют, чтобы поделиться радостью, негативный – для привлечения внимания к проблеме. Таким образом, создаются эмоциональные качели", – объяснил Жавнеров.

Бороться с триггерами

Свести тревогу к минимуму самостоятельно возможно, но только если речь идет об эпизодических приступах, объяснила Москве 24 психолог Елена Скалубо. Для этого нужно работать со своими страхами, а конкретно – боязнью перед неопределенностью будущего.





Елена Скалубо психолог Существует одно упражнение, эффективное при тревоге, которую вызывают конкретные ситуации, например не сдать экзамен. Рекомендуется взять лист бумаги и выписать всю цепочку событий, постоянно задавая себе вопрос: что дальше? То есть: "Я опоздаю на поезд. Что дальше? Мне придется потратить деньги. Что дальше?" В процессе получится осознать ключевую причину переживаний, проработать ее и понять, что все не так уж и страшно.

Улучшить свое состояние поможет и внедрение в образ жизни полезных привычек. В частности, необходимо уменьшить количество времени, проводимого в соцсетях, начать заниматься спортом и гулять, отметил Павел Жавнеров. Это поможет максимально отвлечься от тех стимулов, которые вызывают подобное беспокойство.

Однако избавиться от тревоги в полной мере поможет только комбинированный подход – совмещение самопомощи с лечением у специалиста, добавил эксперт.

