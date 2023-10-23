Врач рассказала, когда оливковое масло может навредить здоровью

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Оливковое масло нежелательно употреблять при проблемах с печенью, желчнокаменной болезни и некоторых других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Оливковое масло нежелательно употреблять тем, у кого есть проблемы с печенью, камни в желчном пузыре. Из-за этого может быть обострение. Масло является желчевыводящим продуктом. И если есть какие-то проблемы с желчевыводящими путями, то оно в данном случае может быть опасно", – пояснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Оливковое масло нужно с осторожностью включать в рацион гипотоникам, потому что при злоупотреблении оно может снизить артериальное давление. Не сказать, что это произойдет резко, но тем не менее.

"Этот продукт содержит почти 900 килокалорий. Поэтому тем, у кого есть проблемы с лишним весом, оливковым, как и любым другим, маслом увлекаться не нужно", – продолжает диетолог.

Также оливковое масло нежелательно употреблять при аллергии на оливки.

Ранее россиян предупредили, что некоторые растительные масла относятся к категории плохих жиров. Их употребление может приводить к появлению возрастных заболеваний. В частности, речь идет о подсолнечном, пальмовом, соевом и кукурузном маслах. Увеличение их доли в рационе людей связывают с развитием таких недугов, как атеросклероз, диабет и гипертония.

