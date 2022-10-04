Растительные жиры назвали причиной появления ряда болезней

Фото: depositphotos/asayenkaa

Плохие растительные жиры, к которым относятся подсолнечное, кукурузное и соевое масла, вызывают возрастные заболевания. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

Он пояснил, что присутствие некоторых масел в питании повысилось из-за популярности западной диеты.

"С этим связывают разные болезни, в том числе возрастные, такие как атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, психические заболевания", – объяснил Гинзбург.

Врач посоветовал не есть больше одной или двух чайных ложек пальмового масла в день.

Вместе с тем Гинзбург рассказал, что есть и полезные растительные жиры. К ним относятся оливковое и льняное масла.

Ранее врач-кардиолог Хатуна Минджия назвала продукты, которые стоит добавить в рацион для нормальной работы сердца. По ее словам, употреблять нужно курагу, овсянку и миндаль, а также баклажаны и капусту. Минджия также посоветовала исключить из рациона жареную жирную пищу, сладкое, мучное и алкоголь.



"Доктор 24": сезон инжира

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!