Диетолог рассказала, какое молоко подойдет почти всем

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Среднестатическому человеку подойдет молоко от 2,5 до 3,5% жирности. Об этом сообщает News.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с лишним весом или антихолестериновой диетой выбирать молоко 1,5% жирности.

При этом она рекомендовала отказаться от полностью обезжиренного молока. По словам Соломатиной, в этом случае хуже усваивается кальций.

Кроме того эксперт напомнила, что не каждому подойдет и жирное молоко.

Ранее гастроэнтеролог Анна Зименская рекомендовала людям изменить свое питание при наступлении холодов. По ее словам, зимой и осенью нельзя употреблять зажарки, шкварки и алкогольные напитки. Гастроэнтеролог добавила, что после перемещения из теплого места в более холодное организм человека становится восприимчивее. В этом случае нельзя употреблять мороженое, охлажденные продукты и напитки.



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