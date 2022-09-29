Названы продукты, которые нельзя есть в холодное время года

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Похолодание перестраивает организм людей на зимний режим, поэтому человек должен изменить свое питание, утверждает гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская. По ее словам, зимой и осенью нельзя употреблять зажарки, шкварки и алкогольные напитки.
"Нет таких прямо-таки жестких ограничений, что именно зимой нельзя. Стоит отметить, что у нас разная конституция и мы отличаемся по качеству обмена веществ и биохимическим процессам, поэтому если одному что-то будет более благоприятно, то другому менее благоприятно", – отметила Зименская в интервью с ОСН.
Гастроэнтеролог добавила, что после перемещения из теплого места в более холодное организм человека становится восприимчивее. Зименская считает, что в этом случае нельзя употреблять мороженое, охлажденные продукты и напитки. Кроме того, станет более вредной и пища, в состав которой входят тяжелые крахмалы и жиры.
По ее словам, для худых людей охлаждающие напитки могут стать проблемой, снижая теплообмен и ухудшая состояние. Доктор считает, что это затрудняет качество работы иммунной и лимфатической систем, что ослабляет организм, делая его более восприимчивым к заболеваниям.
"Хорошо помогают имбирные чаи, если позволяет желудочно-кишечный тракт. Это горячие правильно приготовленные супы", – заключила Зименская.
Диетолог Елена Соломатина поделилась, что мясные блюда и продукты со специями окажут согревающий эффект в холодное время года. Она считает, что это могут быть белковые продукты, фасоль, чечевица, вязкие блюда, супы, горох, нут, рыба.
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