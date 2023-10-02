Врач рассказала о неожиданной пользе сливочного масла

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Сливочное масло будет полезно при заболеваниях легких. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"В состав сливочного масла входит 70–80% жира, также там содержится лактоза. Его сладкий вкус обусловлен молочным сахаром, который необходим человеку как углеводная часть и дает энергию", – отметила эксперт.

Кроме того, сливочное масло содержит массу полезных веществ, среди которых кальций, калий, фосфор, магний, а также витамины A и D. "Кальций необходим для прочности костей, свертывания крови. Он обеспечивает сокращение мышц. В масле также есть белок казеин, который очень хорошо усваивается организмом", – говорит Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Когда, например, человек простудился, в народной медицине очень часто используют мед, масло и горячее молоко, чтобы вылечить заболевания бронхов. Сливочное масло помогает вырабатывать сурфактант – вещество, которое необходимо для нормальной работы легких.

В день рекомендуется употреблять не более 30 граммов сливочного масла. "Важно покупать сливочное масло без соли. Соленое используется для приготовления блюд, для лучшего хранения, но оно может вызвать отеки", – заключила специалист.

Ранее льняное масло было названо наиболее полезным для возрастной категории граждан. Оно занимает лидирующую позицию по содержанию омега-3 жирных кислот, которые понижают воспаление в организме, а также улучшают работу сердца и помогают в профилактике атеросклероза.

