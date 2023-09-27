Врач рассказала, как пожилым поддержать здоровье легких осенью

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Разнообразное питание, физическая активность и закаливание помогут пожилым людям поддержать здоровье легких осенью. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Прежде всего важно правильно и разнообразно питаться. Достаточное количество витаминов и микроэлементов в рационе будет способствовать улучшению состояния нашей иммунной системы, профилактике заболеваний органов дыхания", – пояснила специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт Второй момент – заниматься физкультурой, физической активностью. Любые упражнения, ходьба – все это будет способствовать улучшению состояния наших органов дыхания. Дыхательные упражнения даже показаны.

Также для дыхательной системы полезны процедуры закаливания. Но они должны быть последовательными, систематическими и комфортными, подчеркнула терапевт. Например, подойдет обливание ног прохладной водой. "Но в любом случае, если вы до этого ничем таким не занимались, нужно обязательно сначала посоветоваться с врачом", – заключила Романенко.

Ранее были названы продукты, которые помогут поддержать здоровье легких. Для этих целей в рацион рекомендуется включать пищу, где присутствуют жиры и витамин A. Последний можно, например, получить из моркови, тыквы, помидоров и других желто-оранжевых плодов. Что касается жиров, то подойдут сметана, яйца, немного свиного сала или чайная ложка сливочного масла.

