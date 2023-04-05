Врач назвала самое полезное растительное масло для пожилых людей

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Льняное масло считается самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, льняное масло является лидером по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. "Омега-3 предотвращает развитие атеросклероза, улучшает работу сердца, понижает воспаление", – перечисляет специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Омега-3 также помогает стабилизировать ситуацию с бляшками, которые могут оторваться и закупорить сосуд. Поэтому льняное масло, в частности, еще и предотвращает сосудистые катастрофы, то есть инсульт и инфаркт.

Также омега-3 необходима для нормальной работы мозга. "Полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и делают клетку более проницаемой для полезных веществ. Омега-3 полезна для головного мозга, потому что участвует в передаче нервного импульса", – объясняет врач.

Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты подавляют выработку гормонов стресса. "Очень часто среди пожилых встречается раздражительность. Достаточно просто добавить в рацион льняное масло, и эмоциональная подвижность будет ниже", – говорит диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Так как льняное масло снижает уровень воспаления, оно облегчает течение и симптоматику артрита и любых болезней суставов, от которых часто страдают пожилые люди.

Поскольку полиненасыщенные жирные кислоты очень быстро окисляются при свете, специалист рекомендует хранить масло в темном месте.

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