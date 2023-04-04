Нутрициолог рассказал о пользе какао для пожилых

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Какао улучшает работу кишечника, укрепляет нервную систему, а также будет полезно для профилактики железодефицитной анемии у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, у возрастной категории граждан часто встречаются нарушения, связанные с работой кишечника и нервной системы. Улучшить ситуацию поможет какао.



(волнообразные сокращения. – Прим. ред.) кишечника, и работу нервной системы. Также в нем присутствуют витамины группы B. Они работают на нервную систему и на метаболические процессы.

Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В какао есть большое количество магния, который улучшает и перистальтикукишечника, и работу нервной системы. Также в нем присутствуют витамины группы B. Они работают на нервную систему и на метаболические процессы.

Кроме того, в какао содержится большое количество железа. "Если у человека есть анемия, то добавление такого напитка в рацион позволит немного ее выправить. Это, конечно, не панацея, но какао тоже полезно как дополнительный источник железа", – отметил специалист.

Несмотря на массу полезных свойств, увлекаться этим напитком все же не стоит, продолжает Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Какао, как правило, пьют с молоком и сахаром, что в принципе нежелательно людям с нарушением инсулинового обмена. В небольших количествах употреблять можно. Какао будет улучшать метаболические процессы и процессы окисления глюкозы. Но если пить очень много, особенно если добавлять молоко и сахар, состояние начнет, наоборот, ухудшаться.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каком случае возрастной категории граждан стоит исключить из своего рациона молоко. По словам специалиста, это необходимо сделать, если у человека наблюдается непереносимость данного продукта. В остальных случаях лучше целенаправленно не отказываться от напитка, поскольку он является источником кальция, белка, а также витаминов A, E, D и группы B.



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