13:54Общество
Нутрициолог рассказал о пользе какао для пожилых
Фото: 123RF/serezniy
Какао улучшает работу кишечника, укрепляет нервную систему, а также будет полезно для профилактики железодефицитной анемии у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По словам специалиста, у возрастной категории граждан часто встречаются нарушения, связанные с работой кишечника и нервной системы. Улучшить ситуацию поможет какао.
Кроме того, в какао содержится большое количество железа. "Если у человека есть анемия, то добавление такого напитка в рацион позволит немного ее выправить. Это, конечно, не панацея, но какао тоже полезно как дополнительный источник железа", – отметил специалист.
Несмотря на массу полезных свойств, увлекаться этим напитком все же не стоит, продолжает Арзамасцев.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каком случае возрастной категории граждан стоит исключить из своего рациона молоко. По словам специалиста, это необходимо сделать, если у человека наблюдается непереносимость данного продукта. В остальных случаях лучше целенаправленно не отказываться от напитка, поскольку он является источником кальция, белка, а также витаминов A, E, D и группы B.
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