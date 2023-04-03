Диетолог рассказала, когда пожилым людям не стоит пить молоко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожилым людям не рекомендуется пить молоко при плохой переносимости этого продукта, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист предупредила, что у некоторых взрослых напиток может вызывать аллергию или проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этом случае не следует употреблять молоко.





Елена Соломатина врач-диетолог Бывает, что с возрастом, особенно у пожилых, которые долгое время не пили молоко, начинает уменьшаться количество ферментов и продукт перестает нормально усваиваться. Могут возникать разные неприятные явления: метеоризм, диарея. Тогда молоко пить не нужно.

Если после употребления молока не возникает отрицательных реакций, тогда его можно пить, говорит Соломатина. По словам врача, это очень важный продукт для пожилых людей, поэтому по возможности он должен обязательно быть в рационе.

"Молоко – источник кальция и белка. В нем витамины A, E, D и группы B. Это костная ткань, иммунная и сердечно-сосудистая системы, энергия. Это и сумеречное зрение, и когнитивные возможности, и нормальное запоминание, что для пожилых очень важно", – заключила эксперт.

Ранее россиянам объяснили, что будет с организмом, если полностью исключить из рациона молочные продукты. По словам врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, если человек получал кальций именно из них, то в результате это минеральное вещество начнет со временем вымываться. Таким образом, появляется риск развития остеопороза.



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