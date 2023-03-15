11:22Общество
Диетолог предупредила о смертельной опасности маргарина
Фото: depositphotos/Dream79
Употребление маргарина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Маргарин – это прежде всего трансжиры. Они делают клеточную мембрану неэластичной, и она не может нормально проводить и выводить необходимые компоненты. Мы состоим из клеток, и если нарушаем их нормальную работу, значит, жди беды", – пояснила специалист.
Стоит учитывать, что, даже если человек сознательно не покупает маргарин, его все равно можно встретить в продуктах питания, например в недорогих кондитерских изделиях. Поэтому при выборе товара Соломатина посоветовала внимательно изучать состав на упаковке.
"Если хочется что-то намазать на бутерброд или добавить в кашу, конечно, лучше вместо маргарина выбрать сливочное масло. Но тоже немного. По размеру это может быть маленький кусочек, который раньше давали в детских садах или санаториях", – привела она пример.
Ранее россиянам рассказали о наиболее полезном для здоровья растительное масле. Отмечается, что предпочтение стоит отдавать нерафинированному растительному продукту первого отжима. Кроме того, масло следует приобретать в небольших объемах в темном стекле, поскольку оно быстро окисляется.
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