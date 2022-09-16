Диетолог назвала самое полезное растительное масло

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 назвала нерафинированное растительное масло первого отжима самым полезным для здоровья.

Чтобы организм нормально функционировал, в рационе человека обязательно должно быть не менее 30% жиров. Причем как животных, так и растительных, говорит эксперт. Все растительные масла по-своему полезны, поэтому лучше их чередовать. Чтобы получить максимальную пользу, Королева советует покупать нерафинированный продукт первого отжима.

"Лучше выбирать масло первого отжима, чтобы получить всю гамму полезных компонентов из состава и направить их на пользу собственному здоровью", – говорит диетолог.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Рафинированное масло проходит несколько стадий технологической обработки, поэтому состав меняется. Образуются трансжиры. Рафинированные масла зачастую бывают смешанными. Там могут быть глицидиловые эфиры, которые будут поддерживать любые воспалительные процессы, вплоть до онкологии.

Специалист подчеркивает, что любое масло быстро окисляется, поэтому лучше покупать его в небольших объемах.

"Масло не стоит дольше 6 недель. Его, конечно, лучше из небольших емкостей использовать и покупать в темном стекле. Надо брать из заднего ряда на полке в магазине, когда друг за другом стоят эти бутылочки на прилавке, из более темного места, чтобы это масло не подвергалось окислению под действием солнечного света и просто света люминесцентных ламп", – советует Королева.

Ранее россиянам напомнили о полезных свойствах тыквенного масла. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, оно положительно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Если употреблять этот продукт на регулярной основе, то он будет способствовать устранению причин повышения давления.