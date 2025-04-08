В ГД заявили, что подключение банков России к SWIFT зависит от переговоров по Украине

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Подключение банков России к международной системе совершения платежей SWIFT зависит от переговорного процесса по Украине. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

При этом парламентарий подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от украинской стороны.

Ранее СМИ сообщали, что разногласия, которые возникают между США и Евросоюзом из-за предоставления частичного доступа России к системе SWIFT, могут стать угрозой для мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Отмечается, что Штаты стремятся к поиску компромиссного решения, однако ЕС сохраняет и укрепляет свою непреклонность.

Вопрос восстановления доступа системы SWIFT для Россельхозбанка обсуждался на переговорах России и США 24 марта. При этом председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, который был включен в состав делегации РФ, заявил, что американская сторона спокойно отнеслась к этой идее.

Штаты готовы рассмотреть вероятность присоединения РФ к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования конфликта, заявил, в свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент.

Вместе с тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и подключения его к системе.