Новости мира: французы вышли на протест против запрета на выборы для Ле Пен

Во Франции продолжается общественный резонанс после приговора лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. В Париже на площадь Вобан вышли тысячи сторонников политика. Они выступили против вынесенного ей запрета участвовать в выборах и приговора к домашнему аресту.

В Нью-Йорке мужчина с мясницким тесаком напал на четырех своих племянниц. Все девочки госпитализированы, одна из них получила тяжелые травмы. Также ранения могла получить и няня. Нападавшего полицейские пытались обезвредить, но безуспешно – в итоге они применили оружие. Мужчина в критическом состоянии.

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