28 января, 12:52

Происшествия

Таец вернулся домой спустя две недели после своих похорон

Фото: 123RF.com/dolgachov

Житель тайской провинции Чианграй вернулся домой и обнаружил, что семья похоронила его две недели назад. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Khaosod Online.

Сразу после возвращения 48-летнего мужчины родственники обратились к властям для прояснения ситуации. В частности, они затребовали провести эксгумацию погребенного тела.

Выяснилось, что останки им привезли для проведения религиозных обрядов и последующих похорон еще в начале января. Однако причины, по которым они приняли чужого человека за своего родственника, остаются неясными.

Власти провинции начали расследование, чтобы установить, когда произошла ошибка в идентификации тела. При этом личность ошибочно похороненного человека была установлена, и его останки передали настоящим родным.

Схожий случай ранее произошел в Испании. Женщина, считавшаяся умершей, внезапно пришла в себя во время подготовки к собственным похоронам на Майорке.

Она поступила в больницу Хуана Марча де Буньола в тяжелом состоянии, потеряла сознание и была объявлена мертвой. После этого тело переместили в морг, однако сотрудники похоронного бюро при осмотре обнаружили пульс и движение пальцев. В результате ее срочно вернули в больницу для лечения.

происшествияза рубежом

