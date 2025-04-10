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10 апреля, 08:00

Туризм

Москва стала одним из самых популярных туристических направлений на майские праздники

Москва стала одним из самых популярных туристических направлений на майские праздники

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Многие сейчас активно бронируют отдых на майские праздники. Москва традиционно вошла в число самых популярных туристических направлений. Город привлекает тех, кому интересен культурно-познавательный туризм.

Всего столицу планируют посетить в период длинных выходных около 13% всех российских путешественников. Спросом на майские праздники пользуются в том числе курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург, Ставрополье и Татарстан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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