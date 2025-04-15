В Госдуме напомнили о длинных выходных в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Россиян ждут два продолжительных периода отдыха в мае 2025 года, рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Первая часть каникул, приуроченных к празднику Весны и Труда, продлится с четверга по воскресенье, 1–4 мая, напомнил чиновник.

"Это позволит гражданам спланировать короткие поездки или посвятить время домашним делам", – сказал он в беседе с RT.

Вторая часть майских выходных будет посвящена Дню Победы и охватит период с 8 по 11 мая, продолжил Чаплин. В эти дни россияне смогут поучаствовать в различных памятных мероприятиях, поздравить ветеранов и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Парламентарий посоветовал провести эти дни с пользой, встретиться с близкими, отдохнуть и набраться сил, добавив, что среда, 30 апреля, будет сокращенным рабочим днем.

При этом россияне могут увеличить майские выходные, взяв отпуск с 28 по 30 апреля, рассказала ранее директор по персоналу Юлия Санина. Она отметила, что апрель 2025 года с 22 рабочими днями стал самым выгодным месяцем для отпуска.

Также возможен отпуск с 5 по 7 мая, что даст 11 выходных. Однако такой вариант менее выгоден в деньгах, потому что в мае всего 18 рабочих дней, добавила эксперт.