Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Грозный. Одним из популярных мест стало озеро Кезеной-Ам.

Оно является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Более того, по своей площади оно превосходит знаменитое озеро Рица в Абхазии. Кезеной-Ам также считается гидрологическим памятником, так как в него попадают карстовые воды из подземных источников.

Какие еще достопримечательности посмотрели туристы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.