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30 апреля, 11:45

Транспорт

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Грозный

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Грозный

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Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Грозный. Одним из популярных мест стало озеро Кезеной-Ам.

Оно является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Более того, по своей площади оно превосходит знаменитое озеро Рица в Абхазии. Кезеной-Ам также считается гидрологическим памятником, так как в него попадают карстовые воды из подземных источников.

Какие еще достопримечательности посмотрели туристы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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