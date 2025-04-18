Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

В Москве появится новая транспортная развязка. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом.

Протяженность сооружения составит более 200 метров, в каждом направлении предусмотрят по три полосы. Помимо самой эстакады, планируется строительство участка шоссе Энтузиастов, бокового проезда вдоль магистрали, соединения в створе Большого Купавенского и Свободного проспекта, а также съездов на прилегающие улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.