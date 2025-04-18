18 апреля, 13:15Мэр Москвы
Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов
В Москве появится новая транспортная развязка. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом.
Протяженность сооружения составит более 200 метров, в каждом направлении предусмотрят по три полосы. Помимо самой эстакады, планируется строительство участка шоссе Энтузиастов, бокового проезда вдоль магистрали, соединения в створе Большого Купавенского и Свободного проспекта, а также съездов на прилегающие улицы.
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