Сергей Собянин: завершена модернизация корпуса № 10 Боткинской больницы

В корпусе № 10 многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина завершили капитальный ремонт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в обновленном здании разместился научно-академический корпус. Туда переведут 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов. В распоряжении научных сотрудников будут трансформируемые лекционные залы и аудитории с мультимедийными системами.

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