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29 апреля, 17:44

Происшествия

Движение на участке 2-й Институтской улицы восстановлено после падения дерева

Фото: depositphotos/g0d4ather

Специалисты восстановили движение транспорта на отрезке 2-й Институтской улицы после того, как там упало дерево, передает пресс-служба Дептранса.

О происшествии стало известно вечером 29 апреля. Отмечалось, что под ограничения попал участок в районе дома № 7, корпуса 2. Для ликвидации последствий были задействованы оперативные службы города.

Схожий инцидент ранее произошел на участке Лобня – Катуар Московской железной дороги (МЖД). Тогда на контактную сеть поезда, следовавшего в Савеловском направлении, также упало дерево.

ЧП привело к приостановке движения составов, в связи с чем какое-то время пригородные электрички дальних маршрутов в сторону области следовали с отклонением от графика. При этом движение поездов на МЦД-1 на фоне ситуации не было нарушено.

В Москве зафиксированы случаи падения деревьев из-за сильного ветра

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