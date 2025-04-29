Движение на участке 2-й Институтской улицы восстановлено после падения дерева

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Специалисты восстановили движение транспорта на отрезке 2-й Институтской улицы после того, как там упало дерево, передает пресс-служба Дептранса.

О происшествии стало известно вечером 29 апреля. Отмечалось, что под ограничения попал участок в районе дома № 7, корпуса 2. Для ликвидации последствий были задействованы оперативные службы города.

Схожий инцидент ранее произошел на участке Лобня – Катуар Московской железной дороги (МЖД). Тогда на контактную сеть поезда, следовавшего в Савеловском направлении, также упало дерево.



ЧП привело к приостановке движения составов, в связи с чем какое-то время пригородные электрички дальних маршрутов в сторону области следовали с отклонением от графика. При этом движение поездов на МЦД-1 на фоне ситуации не было нарушено.