Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются в пути

Фото: телеграм-канал "Что там, Москва?"

Поезда Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути. Причиной стало падение на контактную сеть дерева. Об этом сообщается в пресс-службе столичной магистрали.

Из-за происшествия было приостановлено движение на участке Лобня – Катуар, в связи с чем в настоящее время пригородные электрички дальних маршрутов в сторону области следуют с отклонением от графика.

Как уточнили в компании, движение на указанном участке возобновили в 08:20 по московскому времени. При этом движение поездов на МЦД-1 на фоне ситуации не было нарушено.

Немногим ранее движение составов на МЦД-4 было затруднено в сторону Апрелевки из-за незапланированной остановки пригородной электрички на станции Москва-Пассажирская – Смоленская по техническим причинам.

До этого на Московском центральном кольце (МЦК) произошло временное прекращение движения поездов. Это было сделано для проведения технического осмотра состава. После завершения проверки движение было возобновлено в соответствии с графиком.