Движение поездов временно приостанавливалось на МЦК

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Движение поездов временно приостанавливалось на Московском центральном кольце (МЦК). Это было необходимо для проверки состава, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В настоящее время движение восстановлено и введено в график работы.

Транспортное ведомство подчеркнуло, что во время изменений специалисты принимали все необходимые меры. Пассажиров призывали пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки.

Кроме того, утром 18 марта движения поездов не было от станции "Сокол" до "Новокузнецкой" Замоскворецкой линии столичного метрополитена из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Позже движение восстановили.

При этом, как уточнили в МВД РФ, предварительно установлено, что под прибывающий поезд на станции метро "Белорусская" упал пассажир. В результате полученных травм он погиб.

