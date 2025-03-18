Движение на Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Утром 18 марта движения не было от станции "Сокол" до "Новокузнецкой" из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

До этого движение приостановили на Таганско-Краснопресненской линии от "Таганской" до "Баррикадной" из-за человека на путях. В связи с этим в обратном направлении также были увеличены интервалы для следования электропоездов.

Спустя время движение восстановили и ввели в график.