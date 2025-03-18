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18 марта, 08:26

Транспорт

Движения нет от "Сокола" до "Новокузнецкой" Замоскворецкой линии метро

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение временно отсутствует от "Сокола" до "Новокузнецкой" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Об этом сообщает Дептранс.

При этом в обратном направлении движения поезда временно проезжают с увеличенными интервалами. По данным ведомства, интервалы на центральном участке линии были увеличены из-за человека на путях.

Между тем до 24 апреля на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии будет закрыт эскалатор. Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 2–4 в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее специалисты выполнили сбойку эскалаторного тоннеля второго вестибюля на станции "Рижская" Большой кольцевой линии. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, в ближайшее время там начнут устанавливать эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в столичном метрополитене.

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