Движение на Замоскворецкой линии столичного метро введено в график

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Предварительно установлено, что под прибывающий поезд на станции метро "Белорусская" упал пассажир. В результате полученных травм он погиб, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В свою очередь, в оперативных службах агентству уточнили, что в результате падения на пути погиб подросток.

"Ребенок отвлекся на телефон, слишком близко подошел к краю платформы и не заметил прибывающий поезд", – сказал источник в оперативных службах.

Утром 18 марта движения не было от станции "Сокол" до "Новокузнецкой" из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Позже стало известно о восстановлении движения на линии.

До этого движение также приостановили на Таганско-Краснопресненской линии от "Таганской" до "Баррикадной" из-за человека на путях. В обратном направлении были увеличены интервалы для следования электропоездов. Спустя время движение восстановили и ввели в график.