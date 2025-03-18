18 марта, 09:21Транспорт
Движение на Замоскворецкой линии столичного метро введено в график
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Предварительно установлено, что под прибывающий поезд на станции метро "Белорусская" упал пассажир. В результате полученных травм он погиб, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В свою очередь, в оперативных службах агентству уточнили, что в результате падения на пути погиб подросток.
"Ребенок отвлекся на телефон, слишком близко подошел к краю платформы и не заметил прибывающий поезд", – сказал источник в оперативных службах.
Утром 18 марта движения не было от станции "Сокол" до "Новокузнецкой" из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Позже стало известно о восстановлении движения на линии.
До этого движение также приостановили на Таганско-Краснопресненской линии от "Таганской" до "Баррикадной" из-за человека на путях. В обратном направлении были увеличены интервалы для следования электропоездов. Спустя время движение восстановили и ввели в график.