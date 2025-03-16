Движение поездов в Амурской области полностью восстановлено

Фото: телеграм-канал "МЧС Амурской области"

Движение на участке Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги полностью восстановлено после схода с рельсов вагонов грузового поезда, передает пресс-служба РЖД.

"16 марта в 07:52 по московскому времени завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Чалганы – Ушумун", – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что сейчас специалисты работают над восстановлением графика движения по перегону.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Чалганы – Ушумун 15 марта. В результате произошло столкновение с вагонами встречного грузового поезда, которые также сошли с рельсов на соседнем пути.

В общей сложности с рельсов сошли 28 вагонов, входивших в 2 локомотива. Повреждения также получила железнодорожная инфраструктура, из-за чего движение на участке пришлось временно приостановить.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование было решено провести на основании признаков преступления, которое предусмотрено статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".