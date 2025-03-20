Движение поездов на МЦД-4 затруднено в сторону Апрелевки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) затруднено в сторону Апрелевки из-за незапланированной остановки пригородного состава на станции Москва-Пассажирская – Смоленская по техническим причинам. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД) в своем телеграм-канале.

В связи со случившимся в компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства. Там подчеркнули, что делают все необходимое для скорого восстановления движения.

18 марта движение поездов временно приостанавливалось на Московском центральном кольце (МЦК). Это было необходимо для проверки состава. Позже его восстановили и ввели в график.

Кроме того, пригородные поезда задерживались на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Максимальное время опоздания составляло примерно 30 минут.

Между тем расписание поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится с 24 марта по 6 апреля. Причиной станут ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры ОЖД.

