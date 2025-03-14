Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом говорится в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

В компании отметили, что максимальное время опоздания составит примерно 30 минут. Также в МТППК подчеркнули, что специалисты принимают все меры для сокращения времени опоздания поездов.

Между тем с 15 марта изменится расписание движения пригородных поездов на четырех направлениях Московской железной дороги (МЖД).

На станции Можайск Белорусского направления с 17 по 21 марта в дневные часы будут обновлять объекты энергообеспечения, а на станции Катуар на Савеловском направлении 16 марта специалисты заменят стрелочный перевод.

Вместе с тем с 15 по 17, с 22 по 24 и с 29 по 30 марта на Горьковском направлении продолжится ремонт первого пути на станции Фрязево и перегоне Фрязево – Павловский Посад.

