График движения поездов изменится на четырех направлениях МЖД с 15 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения некоторых пригородных поездов изменится на четырех направлениях Московской железной дороги (МЖД) с 15 марта. Там будут проходить работы по развитию инфраструктуры, сообщается на сайте магистрали.

На станции Можайск Белорусского направления с 17 по 21 марта в дневные часы будут обновлять объекты энергообеспечения, а на станции Катуар на Савеловском направлении 16 марта специалисты заменят стрелочный перевод.



При этом с 15 по 17, с 22 по 24 и с 29 по 30 марта на Горьковском направлении продолжится ремонт первого пути на станции Фрязево и перегоне Фрязево – Павловский Посад. На Казанском направлении на перегоне Кривандино – Черусти 17 марта в первой половине дня проведут работы по развитию инфраструктуры, а на станции Куровская 26 марта заменят стрелочный перевод.

Ранее сообщалось, что расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 15, 16, 17, 19, 21, 25 и 26 марта. Это связано с проведением модернизации инфраструктуры.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, а некоторые рейсы будут отменены.

