Движение перекрыто по 2-й Институтской улице Москвы из-за упавшего дерева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве дерево упало на проезжую часть дороги. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы в телеграм-канале.

По данным департамента, из-за случившегося перекрыто движение по 2-й Институтской улице в районе дома № 7, корпуса 2.

В настоящее время на месте произошедшего работают оперативные службы города. Москвичам рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее синоптики прогнозировали в столице сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Непогода продлится до конца вторника, 29 апреля. В МЧС посоветовали гражданам не оставлять детей без присмотра, быть внимательными, находясь за рулем, парковаться только в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

