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27 апреля, 17:54

Общество

Работа канатной дороги на ВДНХ приостановлена из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Представители выставочного комплекса пообещали возобновить работу канатной дороги после того, как ветер ослабнет до необходимого уровня.

"Безопасность наших пассажиров является приоритетом", – уточнила пресс-служба ВДНХ.

На фоне неблагоприятных погодных условий временно приостановил свою работу аттракцион "Авиатор" в парке "Орион" на ВДНХ. Его работа будет возобновлена, когда температура воздуха в Москве превысит 10 градусов тепла. При этом остальные аттракционы работают в штатном режиме, уточнили представители парка.

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