Депторг призвал рестораторов Москвы защитить летние веранды от сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московским рестораторам рекомендуют защитить летние веранды от сильного ветра. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале столичного департамента торговли.

Юго-западный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду, будет фиксироваться в столице местами до конца дня 29 апреля. В связи с этим москвичей призывают не оставлять детей без присмотра, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Автомобилистов также просят быть внимательными, находясь за рулем, и парковаться только в безопасных местах.

При этом воздух в столице и области прогреется до 10 градусов. Тем не менее временами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

По прогнозам, потепление придет в столичный регион лишь в выходные, 3 и 4 мая, когда столбики термометров днем покажут от 11 до 16 градусов. Однако эти значения все равно будут на 2 градуса ниже нормальной для начала мая температуры.