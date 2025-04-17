Общественные организации Москвы помогают бойцам СВО в реабилитации

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные организации активно участвуют в сборе гумпомощи для участников СВО и жителей новых и приграничных территорий. Многие из них привозят собранные товары в штабы "Москва помогает", а также проводят мероприятия по реабилитации и социализации бойцов, посещая вместе с волонтерами тех, кто находится на лечении, пишет портал мэра и правительства Москвы.

"Волонтерские центры "Доброе место" регулярно организуют тематические концерты, встречи и мастер-классы для подопечных социальных и общественных организаций столицы", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Например, в "Московском доме солдатского сердца" добровольцы провели праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и другие события для участников СВО и ветеранов.

Уже более 35 лет организация "Общество инвалидов войны в Афганистане – Московский дом солдатского сердца" оказывает поддержку ветеранам боевых действий и военной службы. С апреля 2023 года она также поддерживает участников СВО.

Организация выступает в качестве реабилитационной площадки для подготовки к протезированию и восстановления после операций. Ветераны занимаются физическими упражнениями, чтобы восстановить мышечный тонус и научиться пользоваться протезами.

Более того, в партнерстве с центром социальной и оздоровительной реабилитации "Медсанбат" организация активно вовлекает ветеранов боевых действий в культурную жизнь столицы. Они посещают музеи, театры и концерты, а также выезжают на спортивные мероприятия и другие совместные события.

При этом общество не только оказывает социальную поддержку, но и собирает гуманитарные грузы для участников спецоперации. В них содержится все необходимое бойцам, включая средства личной гигиены, маскировочные сети и техническое оборудование. Кроме того, жители новых и приграничных территорий получают одежду, канцелярские принадлежности и другие товары.

Помощь бойцам доставляется каждые два месяца. Список необходимых вещей публикуется заранее на страницах в соцсетях. За последние два года было организовано уже 12 командировок на новые территории, в ходе которых было передано более 18 тонн гуманитарной помощи.

В марте 2025 года был отправлен последний на сегодняшний день гуманитарный груз, состоящий из более чем 70 наименований. Его доставили в медицинскую часть, где для участников СВО было передано свыше 2,3 тысячи медикаментов и 2,3 тысячи нестерильных салфеток.

Вместе с тем посылка содержала обогреватели, дроны и аккумуляторы, моторное масло и антифриз, а также маскировочную сетку. Из одежды были переданы балаклавы, носки, футболки и толстовки. Также активистам удалось собрать зубные щетки, станки и продукты длительного хранения.

"За каждую командировку успеваем посещать несколько подразделений. В них служат друзья и родственники сотрудников нашей организации. Предварительно составляем маршрут погрузки и очередности выгрузки по приезде на новые территории", – поделился первый заместитель директора "Московского дома солдатского сердца" и руководитель центра "Медсанбат" Алексей Гамаев.

По его словам, перед отправкой проводится обход партнерских организаций для сбора груза. Причем в каждой поездке он участвует лично вместе со своим товарищем Андреем Дудиным – ветераном войны в Афганистане.

Совместно с волонтерским центром "Доброе место. ЗАО" общество организует мероприятия, направленные на интеграцию участников боевых действий в социум. С начала 2025 года уже было проведено несколько таких активностей.

Например, в преддверии Масленицы добровольцы подготовили специальную программу для находящихся на реабилитации военных. Также ко Дню защитника Отечества на площадке центра состоялась встреча молодежи округа с председателем общественной организации Михаилом Яшиным и участником СВО.

Кроме того, у организации множество друзей, партнеров и волонтеров, которые помогают в сборе помощи. Регулярно к нам присоединяются школы № 1002, 1347 и 1542. Волонтеры из групп "Русский снайпер" и "СпИцНАЗ – вяжем сами", а также проекта "Золотые руки ангела" плетут маскировочные сети, изготавливают защитные костюмы и другие изделия для бойцов. Помимо этого, "Московский дом солдатского сердца" установил партнерские отношения с благотворительными фондами "Апостол", "Сила поколений ветеранов" и "Ева-Флоренсия".

Гамаев подчеркнул, что на страницах организации в социальных сетях регулярно появляются слова благодарности всем неравнодушным жителям столицы, волонтерским организациям и ветеранским сообществам.

Представители общества часто посещают столичные школы, где проводят встречи с учащимися. Накануне Дня защитника Отечества ветераны боевых действий побывали на торжественном мероприятии в школе № 1347. В свою очередь, в Музее Воздушно-десантных войск школы № 1002 состоялось открытие зала воинской славы десантников – героев СВО, а также концерт, приуроченный к 23 февраля.

Ранее рыбные рынки "Москва – на волне" собрали для бойцов спецоперации около тысячи консервов. Продукты передали в штаб "Москва помогает". Там волонтеры подготовят товары к дальнейшей отправке на новые и приграничные территории.

