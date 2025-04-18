Собянин: за 5 лет количество операций по трансплантации в Москве выросло на 73%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 5 лет число операций по трансплантации органов в столичных больницах выросло на 73% – с 427 до 739 случаев в год. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

"Когда все остальные возможности лечения исчерпаны, пересадка почек, печени, сердца и других органов – единственное, что может спасти человека и подарить ему годы активной жизни", – сказал градоначальник.

По его информации, в Москве проживают свыше 6 тысяч людей, которые перенесли пересадку органов. Ключевым медицинским учреждением трансплантологии стал недавно созданный Московский координационный центр органного донорства, который действует на базе ММНКЦ имени Боткина и взаимодействует со свыше 20 медицинскими организациями столицы.

"Благодаря включению всех медорганизаций города в единый цифровой контур ЕМИАС – специалисты центра оперативно получают информацию, которая помогает им вести учет нуждающихся пациентов и объективно оценивать состояние донорских органов", – отметил Собянин.

Это, по словам мэра, позволяет сократить сроки ожидания трансплантации. В частности, в Москве они значительно ниже, чем во многих странах. Если речь идет о пересадке печени, то это в среднем 5 месяцев, если о почке – не больше 12 месяцев. В целом по миру средние сроки ожидания донорских органов составляют от 3 до 5 лет.

Собянин объяснил, что для улучшения качества трансплантации этот вид медпомощи был сконцентрирован сразу в трех современных центрах:



Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского;

Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина;

Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова.

В больницах есть все необходимое диагностическое и хирургическое оборудование, что позволяет свести к минимуму риски отторжения органа. Если такая необходимость возникнет, то врачи смогут пересаживать сразу несколько органов – сердце и легкие, почки и поджелудочную железу.

"Такой подход бывает жизненно необходим, когда существует высокий риск осложнений, пациент может не перенести несколько операций, и нужно максимально минимизировать хирургическую нагрузку на организм", – объяснил Собянин.

Кроме того, за последние 5 лет исследовательские команды, в которые входили столичные врачи, получили большое количество патентов. В частности, в стационары внедрили множество инноваций.

Например, в Институте им. Склифосовского появился новый способ пересадки поджелудочной железы. Часто донорский материал нельзя перенести в организм пациента из-за нестандартной анатомии или неподходящих размеров. Кроме того, у железы должны быть сразу две "входящие" артерии. Но врачи разработали методику, по которой требуется лишь одна.

"Новая методика в том числе позволила ускорить операцию и увеличить количество случаев одновременной пересадки поджелудочной железы и почки", – объяснил мэр Москвы.

В Боткинской больнице во время операций по трансплантации почек начали использовать технологию машинной перфузии. Уникальность метода, который позволяет сохранять орган с помощью консервирующего раствора, в том, что раствор сначала напитывается кислородом через донорскую почку, что позволяет обеспечить ее высокую жизнеспособность.

Кроме того, в МКНЦ имени Логинова разработана стратегия, благодаря которой онкологическим пациентам с опухолями печени, которые не поддаются хирургическому лечению, может быть выполнена трансплантация. Ранее это считалось невозможным.

Ранее сообщалось, что с начала запуска электронной медицинской карты москвичи воспользовались ею более миллиарда раз. Только за прошлый год жители города использовали карту свыше 400 миллионов раз. Рост популярность проекта говорит о том, что цифровые технологии становятся незаменимыми спутниками повседневной жизни.

