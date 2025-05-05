Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 03:57

Политика

Трамп заявил, что вводит пошлины в размере 100% на иностранные фильмы в США

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп распорядился установить пошлины в размере 100% на поступающие в страну зарубежные фильмы. Об этом глава Белого дома заявил в своей социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, американская киноиндустрия умирает из-за согласованных действий других стран. Зарубежные киностудии предлагают режиссерам в США всевозможные стимулы, чтобы увести их из страны. Вследствие чего Голливуд и многие другие районы опустошаются. Президент назвал происходящее угрозой национальной безопасности.

Ранее Трамп заявил, что администрация Белого дома не намерена пересматривать свою позицию относительно таможенных пошлин. Он подчеркнул отсутствие каких-либо красных линий, которые вынудили бы его пересмотреть текущий курс.

В Китае, в свою очередь, заявили, что усиление американских таможенных пошлин негативно повлияло на рынок труда.

"Деньги 24. Итоги": как торговая война США и Китая повлияет на экономику мира

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика