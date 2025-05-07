Эксперт Бархота: для вложений в акции необходимо 3–4 года опыта на фондовом рынке

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Вложение средств в акции – самая рискованная категория инвестиций, и играть на бирже без определенных знаний не стоит, предупредил в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он пояснил, что при таких вложениях нет никакой защиты капитала.

"Можно приобрести портфель акций, а они начнут падать – максимально за сутки способны упасть на 20 процентов. Если это будет продолжаться, то за месяц у инвестора останется существенно меньше того, что он вкладывал", – пояснил эксперт.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если же компания обанкротится, то владелец акций рискует и вовсе ничего не получить.

Поэтому вкладывать свои единственные сбережения в акции точно не стоит. Пробовать такой вид вложений можно, если есть какие-либо сверхдоходы.

"При этом я бы не советовал заниматься вложениями в акции тем, кто не имеет хотя бы трех-четырех лет опыта работы на фондовом рынке и не владеет инструментарием анализа. Такие люди очень сильно рискуют", – предупредил специалист.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, куда пенсионерам не стоит вкладывать деньги. По его словам, должна насторожить легкость получения дохода от вклада, когда ничего не надо делать либо нужно провести какую-то незначительную работу, а за это обещают неадекватно высокое вознаграждение.