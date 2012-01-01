Эксперт Бархота объяснил, как клиентов банка вводят в заблуждение

Россиян чаще всего вводят в заблуждение в банке при попытке открыть вклад или накопительный счет, выяснили аналитики. Как распознать обман и не стать его жертвой, разбиралась Москва 24.

Что-то недоговаривают?

Некорректное информирование о накопительных счетах стало самым распространенным нарушением при продаже услуг в банках. В ходе проверок с участием волонтеров, которые прошли в 2024 году, такие ситуации возникли в 87 из 194 выявленных случаев (44,8%), сообщили "Ведомости" со ссылкой на мониторинг Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

Еще в 65 эпизодах (33,5%) клиентам не предоставили данные о депозитных продуктах или минимальной гарантированной ставке по ним. А в некоторых ситуациях и вовсе не раскрыли условия договора вплоть до этапа подписания.

Проверки прошли и в отношении некредитных финансовых организаций, по итогам которых эксперты зафиксировали 42 нарушения. Самым распространенным среди них (8 эпизодов) стало отсутствие предупреждений о рисках торговли ценными бумагами. Сокрытию подвергался и тот факт, что вложение средств не имеет гарантированной доходности. Не менее частыми сценариями стали предложения об инвестиционном страховании жизни без оценки финансовой грамотности клиента. Такие действия противоречат рекомендациям Банка России, отмечается в материале.

Проверили волонтеры и ситуацию с оформлением вкладов онлайн. Среди популярных нарушений здесь – банки указывали важные условия вне основного визуального поля. Чтобы разобраться во всех деталях, пользователи были вынуждены прокручивать страницу вниз или наводить курсор.

Выстроить защиту

Распознать манипуляции можно по чрезмерно привлекательному предложению, заявил Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Большинство таких продуктов заманчивы лишь за счет их грамотной маркетинговой поддержки, объяснил он.

"Например, человека убеждают оформить кредитную карту с кешбэком в 50%. Но на деле оказывается, что для получения этой ставки требуется соблюсти немало критериев: например, покупать товары определенной категории или тратить не более чем тысячу рублей в месяц", – указал Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка С правовой точки зрения это не является преступлением, потому что все нюансы зашиты в договоре. Но сам документ построен настолько сложно, что подчас большинство не вчитывается и вникает в детали. А даже если клиенты и будут это делать, то поленятся прерывать процесс оформления.

Чтобы избежать лишних финансовых обязательств, специалист порекомендовал задаваться вопросом, действительно ли услуга необходима или желание возникло только из-за ее рекламы. В противном случае велик риск совершить импульсивную покупку, механизм которой и пытаются стимулировать банки, предупредил Андрей Бархота.

Кроме того, важно сравнивать схожие продукты, представленные конкурирующими организациями, добавил эксперт.

