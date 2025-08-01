Стоимость золота поднялась выше 3,4 тыс долларов

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Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года впервые с 23 июля превысила отметку в 3,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Данные представлены на сайте торговой биржи Comex.

По состоянию на 16:10 по московскому времени стоимость драгоценного металла выросла на 1,8% и составила 3 401,9 доллара. Далее рост продолжился, и к 16:16 цена достигла отметки в 3 408,4 доллара за унцию, что на 1,99% больше предыдущего значения.

Новый рекорд был зафиксирован и в стоимости биткоина. В начале июля цена криптовалюты превысила 110 тысяч долларов, побив таким образом рекорд от 11 июня.

Кроме того, в конце июля индекс доллара, отражающий его курс к корзине валют шести стран, которые являются ключевыми торговыми партнерами США, превысил отметку в 100 пунктов впервые с 29 мая. В то же время курс евро к доллару поднялся до 1,1418 доллара, что оказалось выше уровня предыдущего закрытия в 1,1404 доллара за евро.