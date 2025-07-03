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Стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов, побив таким образом рекорд от 11 июня, следует из данных торгов биржи Binance.

К 12:46 по московскому времени криптовалюта подорожала на 2,38%, достигнув стоимости в 110 218,92 доллара.

При этом портал CoinMarketCap, который анализирует цены на более чем 20 биржах, зафиксировал, что цена биткоина увеличилась на 2,4%. Средняя стоимость криптовалюты составила 110 271,51 доллара. Все изменения отслеживались на протяжении суток.

С 4 июня на Московской бирже проходят привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Они доступны только квалифицированным инвесторам.

Котировки выставляются в долларах США за один лот, а расчеты проводятся в российских рублях. Кроме того, для торгов будет доступна квартальная серия.