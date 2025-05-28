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28 мая, 10:15

Транспорт

В России предложили снизить стоимость полиса ОСАГО для аккуратных водителей

В России предложили снизить стоимость полиса ОСАГО для аккуратных водителей

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В России могут снизить стоимость ОСАГО для аккуратных водителей. Как отмечают эксперты, в некоторых так называемых рисковых регионах аварий происходит больше, и максимально допустимой цены не хватает, чтобы покрыть все убытки. Поэтому территориальный коэффициент там выше, а аккуратные водители вынуждены платить больше.

После того как Центробанк расширит тарифный коридор ОСАГО, базовая ставка перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной территории и будет определяться индивидуально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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