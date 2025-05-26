"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут Т86

Электробусы вышли на маршрут Т86. Теперь жители с большим комфортом добираются, например, из района Хорошёво-Мнёвники до нескольких станций метро, парков отдыха, поликлиник и социальных центров. Всего этот маршрут объединяет три округа.

Москва давно сделала ставку на электрический транспорт. Уже больше 170 маршрутов обслуживают только электробусы, а в течение 10 лет ими заменят весь автобусный парк.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".