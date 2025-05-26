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26 мая, 05:30

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут Т86

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут Т86

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Электробусы вышли на маршрут Т86. Теперь жители с большим комфортом добираются, например, из района Хорошёво-Мнёвники до нескольких станций метро, парков отдыха, поликлиник и социальных центров. Всего этот маршрут объединяет три округа.

Москва давно сделала ставку на электрический транспорт. Уже больше 170 маршрутов обслуживают только электробусы, а в течение 10 лет ими заменят весь автобусный парк.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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