Столичные инспекторы ГАИ вышли на рейд против нарушителей ПДД на двухколесном транспорте

Московские инспекторы ДПС в эти выходные проводят рейд среди водителей двухколесного транспорта. В основном штрафы получают те, кто нарушает правила пересечения пешеходных переходов.

Бороться с опасным вождением автоинспекторам помогают и сервисы кикшерингов. В их структуре есть специальные сотрудники – скауты, которые выявляют нарушителей и сообщают о них.

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