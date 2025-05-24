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24 мая, 13:15

Мэр Москвы

Собянин объявил об успешном завершении московского полумарафона "Забег.РФ"

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Полумарафон на московском этапе всероссийской акции "ЗаБег.РФ" завершился – об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Победителями на дистанции 21 километр стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева.

Как отметил мэр, только на полумарафон в столице зарегистрировались около 8 тысяч человек. В течение дня забеги продолжатся, и, по прогнозам, общее количество участников достигнет 40 тысяч – это рекорд за всю историю проведения акции.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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