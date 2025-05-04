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04 мая, 10:57

Мэр Москвы

Собянин: в строящееся электродепо "Столбово" пришел первый поезд метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В строящееся электродепо "Столбово" пришел первый поезд столичного метро. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, состав проследовал в отстойно-ремонтный корпус по готовой соединительной ветке из оборотных тупиков за станцией "Новомосковская". Сотрудники метрополитена провели накатку рельсовых эстакад, а также проверили габариты специальным вагоном.

В электродепо размещено более 30 основных зданий и сооружений. Самым крупным из них является корпус для ночного отстоя, ремонта и мойки поездов. Там могут обслуживаться почти 10 тысяч составов в год, подчеркнул градоначальник.

В настоящее время в "Столбово" проводится монтаж инженерных сетей и архитектурно-отделочные работы. Депо будет обслуживать поезда Сокольнической и Троицкой линий.

Ранее в московской подземке запустили тематический поезд, посвященный работникам скорой медицинской помощи. Состав курсирует по Арбатско-Покровской линии. Для оформления вагонов использовалась информация о работе службы.

Сергей Собянин рассказал о строящейся Рублево-Архангельской линии метро

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